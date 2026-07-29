ارتش اسرائیل اعلام کرد مسجدی را در شمال نوار غزه که مدعی است به‌عنوان انبار سلاح حماس مورد استفاده قرار می‌گرفت، هدف قرار داده و تخریب کرده است.

ارتش اسرائیل به بمباران و تخریب مسجد در نوار غزه اعتراف کرد ارتش اسرائیل اعلام کرد مسجدی را در شمال نوار غزه که مدعی است به‌عنوان انبار سلاح حماس مورد استفاده قرار می‌گرفت، هدف قرار داده و تخریب کرده است.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل تایید کرد که در جریان حملات خود به شمال نوار غزه، مسجدی را که مدعی است به‌عنوان انبار سلاح مورد استفاده قرار می‌گرفت، هدف قرار داده و تخریب کرده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که به ادعای خود، انبارهای تسلیحاتی متعلق به حماس را در مناطق مرکزی و شمالی نوار غزه هدف قرار داده است.

در این بیانیه ادعا شد که یکی از این انبارهای تسلیحاتی در داخل مسجدی در شمال نوار غزه قرار داشته و این مسجد در حمله ارتش اسرائیل به طور کامل تخریب شده است.

جنگنده‌های اسرائیل روز گذشته نیز مسجد «المتقین» در نزدیکی ساختمان انجمن جوانان مسیحی (YMCA) در شهر غزه را هدف قرار داده و ویران کردند.

در پی این حمله، چادرهای اطراف مسجد نیز آسیب دید و صدها فلسطینی آواره که در این محل اسکان داشتند، ناچار شدند بار دیگر در جست‌وجوی مکانی امن باشند.

وزارت اوقاف و امور دینی غزه دوم ژوئیه اعلام کرده بود که از آغاز حملات اسرائیل در اکتبر 2023، از مجموع 1275 مسجد در نوار غزه، 1050 مسجد به طور کامل تخریب و 191 مسجد دیگر نیز آسیب دیده‌اند.

بر اساس این گزارش، از آغاز حملات اسرائیل با حمایت آمریکا در 8 اکتبر 2023 تاکنون، بیش از 73 هزار فلسطینی در نوار غزه جان باخته و بیش از 173 هزار نفر نیز زخمی شده‌اند.

همچنین حدود 90 درصد زیرساخت‌های غیرنظامی نوار غزه در این حملات به شدت تخریب شده است.