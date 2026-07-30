ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 5 موشک شلیک‌شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

ارتش اردن: 5 موشک شلیک‌شده از ایران رهگیری و منهدم شد ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 5 موشک شلیک‌شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 5 موشک شلیک‌شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی اردن (پیترا)، ارتش این کشور اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی صبح امروز 5 موشک شلیک‌شده از ایران به سمت خاک اردن را شناسایی و رهگیری کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که این حمله هیچ تلفات جانی یا خسارتی در پی نداشته است.

ارتش اردن همچنین تأکید کرد نیروهای مسلح این کشور همچنان از حریم هوایی، شهروندان و امنیت ملی اردن محافظت می‌کنند و در برابر هرگونه تهدید در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، تهران نیز اعلام کرده در پاسخ، پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد.