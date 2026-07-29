ارتش اردن: 5 موشک شلیک‌شده از ایران رهگیری و منهدم شد ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور بامداد امروز پنج موشک شلیک‌ شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور پنج موشک شلیک‌ شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رسمی اردن (پترا)، سخنگوی نیروهای مسلح این کشور گفت سامانه‌های پدافند هوایی در چارچوب عملیات رصد و پایش، بامداد امروز پنج موشک شلیک‌ شده از ایران به سمت حریم هوایی اردن را شناسایی و منهدم کردند.

وی تأکید کرد که نیروهای مسلح اردن همچنان به مأموریت خود برای حفاظت از حریم هوایی، امنیت و حاکمیت کشور ادامه خواهند داد و اجازه هیچ‌گونه اقدامی را که امنیت کشور و جان شهروندان را تهدید کند، نخواهند داد.