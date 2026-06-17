ارتش آمریکا یک کشتی مظنون به حمل «مواد مخدر» را در اقیانوس آرام هدف قرار داد

17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (SOUTHCOM) در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در جریان عملیاتی در شرق اقیانوس آرام، یک کشتی را که در قاچاق «مواد مخدر» نقش داشته هدف حمله قرار داده و در نتیجه آن یک نفر کشته شده است.
فرماندهی جنوبی آمریکا خاطرنشان کرد: این عملیات در 16 ژوئن علیه یک کشتی که به ادعای این نهاد توسط «گروههای تروریستی» اداره میشد، انجام گرفته است.
در این بیانیه آمده است که اطلاعات و دادههای اطلاعاتی، مشارکت این شناور در فعالیتهای قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را تایید کرده بود.
بر اساس این گزارش، در جریان حمله یک نفر کشته شد و هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند.
در عین حال، هدف قرار دادن مستقیم برخی کشتی ها و سرنشینان آنها از سوی ارتش آمریکا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ماههای اخیر بحثهایی را در محافل بینالمللی درباره «اعدامهای فراقضایی» و مشروعیت چنین عملیاتهایی برانگیخته است.