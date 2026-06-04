فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که در عملیاتی در شرق اقیانوس آرام، یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 نفر کشته شده‌اند.

ارتش آمریکا: یک کشتی حامل مواد مخدر در اقیانوس آرام را هدف قرار دادیم فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که در عملیاتی در شرق اقیانوس آرام، یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 نفر کشته شده‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

ارتش آمریکا اعلام کرد در جریان عملیاتی در شرق اقیانوس آرام، یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را هدف قرار داده‌اند که در نتیجه آن 2 نفر کشته شده‌ است.

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (SOUTHCOM) در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این عملیات در 3 ژوئن علیه قایقی انجام شده که به ادعای واشنگتن توسط «سازمان‌های تروریستی» مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

در این بیانیه آمده است که اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی، مشارکت این شناور در فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را تایید کرده است.

ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد: در این حمله 2 نفر کشته شدند و هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند.

در ماه‌های اخیر، هدف قرار دادن مستقیم قایق‌ها و سرنشینان آن‌ها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام از سوی ارتش آمریکا با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر، بحث‌هایی را در سطح بین‌المللی درباره «اعدام‌های فراقضایی» برانگیخته است.