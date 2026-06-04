ارتش آمریکا: یک کشتی حامل مواد مخدر در اقیانوس آرام را هدف قرار دادیم

04 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش آمریکا اعلام کرد در جریان عملیاتی در شرق اقیانوس آرام، یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را هدف قرار دادهاند که در نتیجه آن 2 نفر کشته شده است.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (SOUTHCOM) در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این عملیات در 3 ژوئن علیه قایقی انجام شده که به ادعای واشنگتن توسط «سازمانهای تروریستی» مورد استفاده قرار میگرفته است.
در این بیانیه آمده است که اطلاعات و دادههای اطلاعاتی، مشارکت این شناور در فعالیتهای قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را تایید کرده است.
ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد: در این حمله 2 نفر کشته شدند و هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند.
در ماههای اخیر، هدف قرار دادن مستقیم قایقها و سرنشینان آنها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام از سوی ارتش آمریکا با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر، بحثهایی را در سطح بینالمللی درباره «اعدامهای فراقضایی» برانگیخته است.