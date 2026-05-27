ارتش آمریکا یک قایق دیگر را در شرق اقیانوس آرام هدف قرار داد

27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (SOUTHCOM) با انتشار بیانیهای در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که یک قایق را در شرق اقیانوس آرام به دلیل حمل مواد مخدر، هدف حمله قرار داده است.
ارتش آمریکا همچنین لحظه حمله به این قایق را منتشر کرده است.
در این بیانیه آمده است که به دستور ژنرال فرانسیس ال. دوناوان، فرمانده ساوتکام، علیه قایقی که توسط "سازمانهای تروریستی" اداره میشد، عملیات انجام شده است.
طبق اعلام ارتش آمریکا، اطلاعات امنیتی نشان داده بود که این قایق در فعالیتهای قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفته است. در جریان حمله، یک نفر کشته شده است.
همچنین دو نفر از سرنشینان نجات داده شدند و دستور آغاز عملیات جستوجو و نجات برای یافتن بازماندگان احتمالی صادر شد. ارتش آمریکا اعلام کرده که هیچیک از نیروهای آمریکایی در این عملیات آسیب ندیدهاند.
در ماههای اخیر، حملات ارتش آمریکا به قایقهایی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام به اتهام قاچاق مواد مخدر و هدف قرار دادن مستقیم سرنشینان آنها، بحثهایی درباره «اعدام فراقضایی» در افکار عمومی و محافل بینالمللی ایجاد کرده است.