ارتش آمریکا: قایق حامل مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را هدف قرار دادیم

28 مه 2026•بهروزرسانی: 28 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که در حمله به یک قایق حامل مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام، دو نفر کشته شدهاند.
در این بیانیه تصریح شده که این عملیات روز 27 مه علیه قایقی انجام شده که به ادعای واشنگتن توسط «گروههای تروریستی» اداره میشده است.
در بیانیه فوق آمده است که نیروهای آمریکایی در این عملیات آسیبی ندیدهاند و منابع اطلاعاتی، مشارکت این قایق در قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را تایید کرده است.
گفتنی است، هدف قرار دادن مستقیم قایقها و سرنشینان آنها توسط ارتش آمریکا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در سطح بینالمللی بحثهایی درباره «اعدامهای فراقضایی» ایجاد کرده است.