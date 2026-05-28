ارتش آمریکا: قایق حامل مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را هدف قرار دادیم ارتش آمریکا اعلام کرد که در حمله به یک قایق حامل مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام، دو نفر کشته شدند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

در این بیانیه تصریح شده که این عملیات روز 27 مه علیه قایقی انجام شده که به ادعای واشنگتن توسط «گروه‌های تروریستی» اداره می‌شده است.

در بیانیه فوق آمده است که نیروهای آمریکایی در این عملیات آسیبی ندیده‌اند و منابع اطلاعاتی، مشارکت این قایق در قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را تایید کرده است.

گفتنی است، هدف قرار دادن مستقیم قایق‌ها و سرنشینان آنها توسط ارتش آمریکا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در سطح بین‌المللی بحث‌هایی درباره «اعدام‌های فراقضایی» ایجاد کرده است.