28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
استانبول/ حسین جمع داغستانلی/خبرگزاری آنادولو
ترکیه در چارچوب فعالیتهای بینالمللی بشردوستانه که با هماهنگی مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه «آفاد»، انجام میشود، تاکنون به 85 کشور و منطقه در 5 قاره کمکهای بشردوستانه ارسال کرده و به عملیات جستوجو، نجات و امدادرسانی در سطح بینالمللی با ارسال تجهیزات، اقلام اساسی و کمکهای نقدی ادامه میدهد.
ترکیه تاکنون با هماهنگی آفاد به 85 کشور و منطقه در 5 قاره، علاوه بر ارسال مواد غذایی، اقلام اسکان، تجهیزات پزشکی و مایحتاج اولیه زندگی، کمکهای نقدی، پشتیبانی لجستیکی و تجهیزات جستوجو و نجات نیز ارائه کرده است.
یکی از بزرگترین عملیاتهای کمکرسانی بینالمللی ترکیه به نوار غزه انجام شده است.
در چارچوب این عملیات، در پی حملات اسرائیل، مجموعا 109 هزار و 332 تن کمک بشردوستانه با 14 فروند هواپیما و 21 کشتی به غزه ارسال شد.
در قالب این کمکها، آفاد مبلغ 7 میلیون دلار و جمعیت هلال احمر ترکیه نیز 500 هزار دلار کمک مالی اختصاص دادند که مجموع آن به 7.5 میلیون دلار رسید.
در چارچوب کمکهای بشردوستانه به افغانستان نیز 25 قطار موسوم به «قطار نیکی» مجموعا 11 هزار و 739 تن اقلام امدادی را به این کشور منتقل کردند.
همچنین 6 پرواز حامل کمکهای بشردوستانه به افغانستان انجام شد.
ترکیه با 6 کشتی، 10 هزار و 206 تن اقلام امدادی و 30 هزار چادر به سودان ارسال کرد. همچنین 9 هزار و 79 تن کمک به پاکستان، 3 هزار تن به سومالی و 730 تن به لبنان فرستاده شد.
برای بنگلادش 64 هزار و 992 بسته کمک بشردوستانه ارسال شد و بوسنی و هرزگوین نیز علاوه بر 60 خانه کانتینری، سوخت، اقلام بهداشتی، ژنراتور و مایحتاج اولیه زندگی دریافت کرد.
تاکنون 13 هزار و 938 کامیون حامل کمکهای بشردوستانه به سوریه اعزام شده است. همچنین به زامبیا کمکهایی به ارزش 25 هزار دلار و 600 بسته مواد غذایی، به کنگو کمکهایی به ارزش 54 هزار و 70 دلار و به بوروندی نیز کمکهایی به ارزش 60 هزار دلار ارائه شده است.
یکی از تازهترین عملیاتهای کمکرسانی بینالمللی ترکیه نیز برای ونزوئلا انجام شد. پس از وقوع زمینلرزههای 7.2 و 7.5 ریشتری در ماه ژوئن، به دستور رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با هماهنگی آفاد، کمکهای بشردوستانه با 2 فروند هواپیمای باری نظامی به این کشور ارسال شد.
در این محموله، 275 چادر تامینشده توسط آفاد و 7 تن تجهیزات پزشکی تامینشده از سوی وزارت بهداشت ترکیه قرار داشت و در مجموع 30 تن کمک بشردوستانه به ونزوئلا ارسال شد.
همچنین پس از وقوع سیل در اسپانیا، ترکیه در قالب عملیات پشتیبانی، 250 مخزن پلاستیکی جمعآوری زباله با ظرفیت 1100 لیتر و 2 دستگاه خودروی پاکسازی معابر به این کشور ارسال کرد.