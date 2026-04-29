اذعان وزیر خارجه اسرائیل به اختلاف با آمریکا درباره حمله به ایران وزیر امور خارجه اسرائیل اذعان کرد که این کشور درباره حملات مشترک به ایران با ایالات متحده آمریکا اختلاف‌نظرهایی دارد.

قدس/خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل اذعان کرد که این کشور درباره حملات مشترک به ایران با ایالات متحده آمریکا اختلاف‌نظرهایی دارد.

به گزارش روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، ساعر این اظهارات را در نشستی پشت درهای بسته با حامیان آمریکایی حزب لیکود، حزب حاکم در اسرائیل، مطرح کرده است.

ساعر برخلاف اظهارات پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که پس از جنگ 12 روزه ژوئن 2025، تهران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته است. وی در عین حال مدعی شد که اسرائیل به دلیل نگرانی از انتقال برنامه هسته‌ای ایران به تاسیسات زیرزمینی، اقدام به حمله کرده است.

وزیر خارجه اسرائیل همچنین با وجود برخی اظهارات مقام‌های این کشور درباره تغییر نظام در ایران، تاکید کرد که سرنگونی حکومت ایران هدف اصلی اسرائیل نبوده و این موضوع به مردم ایران مربوط می‌شود.

ساعر با اشاره به اینکه ایران تمایلی به ازسرگیری جنگ ندارد، تصریح کرد که درباره احتمال انجام حملات جدید، اختلاف‌نظرهایی با دونالد ترامپ وجود داشته است، هرچند به گفته او دو طرف "در تصویر کلی" همچنان هم‌نظر هستند.