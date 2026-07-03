رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند واشنگتن برای حفظ مذاکرات دیپلماتیک، از طریق واسطه‌ها به تهران درباره طرح‌های اسرائیل برای ترور مقامات ارشد ایرانی از جمله عباس عراقچی و قالیباف هشدار داده است.

ادعای هشدار آمریکا به ایران درباره طرح‌های ترور مقامات ارشد توسط اسرائیل رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند واشنگتن برای حفظ مذاکرات دیپلماتیک، از طریق واسطه‌ها به تهران درباره طرح‌های اسرائیل برای ترور مقامات ارشد ایرانی از جمله عباس عراقچی و قالیباف هشدار داده است.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو



به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از مقامات عالی‌رتبه فعلی و پیشین آمریکا، دولت ترامپ در حالی که به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای پایان دادن به جنگ در ایران و بازگشایی مجدد تنگه هرمز به روی ترافیک بین‌المللی دریایی ادامه می‌دهد، از هدف قرار گرفتن مذاکره‌کنندگان ارشد ایرانی توسط اسرائیل ابراز نگرانی کرده است.



در این گزارش ادعا شده است که دولت آمریکا به شدت با طرح‌های احتمالی ترور علیه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران مخالفت کرده و به همین دلیل در فصل بهار از طریق واسطه‌ها پیام هشداری درباره نیات اسرائیل به تهران ارسال کرده است. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، در این باره گفت که اگر این افراد را بکشید، عمل‌گرایان را نیز از بین خواهید برد.

بر اساس این خبر، از ماه مارس که دولت ترامپ ارزیابی گزینه‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ را آغاز کرد، مقامات آمریکایی به همتایان اسرائیلی خود پیام دادند که از ادامه ترور رهبران سیاسی ایران خودداری کنند.



تحلیلگران بر این باورند که احساس نیاز واشنگتن برای ارسال هشدار مستقیم به ایران، نشان‌دهنده اختلافات میان آمریکا و اسرائیل و نفوذ محدود دولت ترامپ بر دولت اسرائیل است.



آرون دیوید میلر، مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه این موضوع نشان‌دهنده تفاوت در اهداف جنگی آمریکا و اسرائیل است، اظهار داشت که به نظر می‌رسد نخست‌وزیر اسرائیل مصمم است هرگونه روند مذاکراتی که ممکن است توسط آمریکا پیش برود را مختل کند. یک مقام آمریکایی از کاخ سفید نیز به این روزنامه گفت که رئیس‌جمهور می‌خواهد روند صلح به نتیجه برسد.

پیش از این نیز روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نگرانی‌های آمریکا در مورد طرح‌های ترور اسرائیل را مطرح کرده بود. به گزارش واشنگتن پست، پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اسرائیل بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی ایرانی را هدف قرار داد، در حالی که ارتش آمریکا بر تضعیف ظرفیت‌های دریایی و موشکی ایران تمرکز کرد.



در این گزارش ادعا شده است که دو کشور در ابتدا هدف مشترک تغییر رژیم در ایران را دنبال می‌کردند، اما پس از ارزیابی مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ساختار سیاسی و نظامی تهران قدرت خود را حفظ خواهد کرد، اهداف طرفین از یکدیگر جدا شد. طبق این ادعا، کشته شدن علی لاریجانی، مقام ارشد امنیت ملی ایران در اواسط ماه مارس توسط اسرائیل، اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو را عمیق‌تر کرده است.

