Irmak Akcan, Halil Silahşör
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش منتشر شده توسط روزنامه «نیویورک تایمز»، برخی مقامات ایالات متحده که نامشان فاش نشده، ادعا کردهاند که ایران در حال حاضر با چالش جدی برای شناسایی و جمعآوری مینهای دریایی خود در تنگه هرمز روبرو است.
این ادعا در حالی مطرح میشود که بازگشایی این آبراه بینالمللی یکی از شروط کلیدی توافقات اخیر در اسلامآباد محسوب میشود.
مقامات مذکور مدعی شدهاند که ایران نه تنها محل دقیق تمامی مینها را نمیداند، بلکه اساساً «امکانات فنی لازم برای پاکسازی» کامل آنها را نیز در اختیار ندارد.
این گزارش میافزاید که ناتوانی در تضمین امنیت مسیرهای کشتیرانی باعث شده است که ایران نتواند عبور و مرور کشتیها را به سطح عادی بازگرداند.
تاکنون مقامات رسمی ایران به این ادعاهای مطرح شده در رسانههای آمریکایی واکنشی نشان ندادهاند.