ادعای نیویورک تایمز: ایران در مکان‌یابی و پاک‌سازی مین‌های کاشته‌شده در تنگه هرمز ناتوان است روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد که ایران به دلیل گم کردن محل دقیق مین‌های دریایی کاشته‌شده در تنگه هرمز، قادر به بازگشایی کامل این آبراه راهبردی برای تردد کشتی‌های تجاری نیست.