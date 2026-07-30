Nazenin Alp
30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در پاسخ به حمله آمریکا به دو منزل مسکونی در جزیره قشم که به گفته این نهاد منجر به کشته شدن 3 عضو یک خانواده و زخمی شدن 2 کودک شد، پایگاه هوایی الازرق در اردن را هدف قرار داده است.
در این بیانیه ادعا شده است که نیروی هوافضای سپاه با شلیک چند فروند موشک بالستیک، محل استقرار و سوله تعمیرات جنگندههای اف-35 آمریکا در پایگاه الازرق را هدف قرار داده است.
بر اساس این اطلاعیه، در پی این حمله موشکی 3 فروند از این جنگندهها به طور کامل منهدم شده و به 3 فروند دیگر خسارت سنگین وارد آمده است. سپاه همچنین مدعی کشته شدن شماری از افسران و نیروهای فنی و تعمیراتی آمریکا در این حمله شد.
سپاه پاسداران در پایان این بیانیه هشدار داد که تا زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه، به مقابله با حضور نظامی ایالات متحده ادامه خواهد داد.