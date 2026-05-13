ادعای سفر محرمانه رئیس موساد به امارات برای هماهنگی جنگ علیه ایران

13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای عرب و یک منبع آگاه گزارش داد دیوید بارنئا، رئیس سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد)، برای «هماهنگی جنگ» دستکم دو بار به امارات متحده عربی سفر کرده است.
بر اساس این گزارش، این دیدارهای محرمانه یکی در ماه مارس و دیگری در ماه آوریل انجام شده است.
والاستریت ژورنال همچنین مدعی شد این تحرکات در چارچوب جنگی صورت گرفته که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه آغاز شده است.
این روزنامه پیشتر نیز در گزارشی ادعا کرده بود امارات حملات مخفیانهای علیه ایران انجام داده و از حمایت نظامی اسرائیل برخوردار بوده است.