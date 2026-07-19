19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
یک مقام ارشد نظامی اسرائیل که نامش فاش نشده، در گفتوگو با شبکه 13 تلویزیون اسرائیل مدعی شد آمریکا برای افزایش ظرفیت عملیاتی حملات و گسترش دامنه آن، اعزام حدود 100 هواپیمای سوخترسان به اسرائیل را آغاز کرده است.
این مقام نظامی همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قصد دارد دامنه حملات علیه ایران را بیش از پیش گسترش دهد و هفته آینده را «هفتهای سرنوشتساز» توصیف کرد.
وی ادعا کرد که تهران در شرایط کنونی تلاش میکند اسرائیل را وارد تنش تشدیدشده ناشی از حملات اخیر نکند، اما افزود: «اگر آمریکا شدت حملات خود را افزایش دهد، این وضعیت میتواند بهطور کامل تغییر کند».
ادعای اعزام جنگندههای بیشتر آمریکا به منطقه
همزمان، رسانههای اسرائیل گزارش دادند آمریکا علاوه بر هواپیماهای سوخترسان، اعزام دهها جنگنده دیگر به خاورمیانه را نیز آغاز کرده است.
شبکه «کان» تلویزیون دولتی اسرائیل گزارش داد انتظار میرود آمریکا در روزهای آینده جنگندههای بیشتری را در پایگاههای نظامی خود در منطقه مستقر کند.
این گزارش مدعی است یک اسکادران جنگندههای F-16 ارتش آمریکا طی 24 ساعت گذشته وارد اردن شده و شماری از این جنگندهها نیز از قطر به پایگاه هوایی نظامی «عوودا» در جنوب اسرائیل منتقل شدهاند.
در ادامه این گزارش آمده است که شمار بیشتری از جنگندهها نیز در پایگاههای هوایی جنوب اسرائیل مستقر خواهند شد.
یک منبع آمریکایی نیز در گفتوگو با شبکه «کان» مدعی شد این اقدام در راستای تقویت ناوگان جنگندههای F-35 و F-16 انجام میشود و پس از تکمیل تدارکات لجستیکی، روند انتقال نیروها و تجهیزات ظرف چند روز آینده به پایان خواهد رسید.
پیش از این نیز رسانهها گزارش داده بودند که آمریکا در چارچوب احتمال گسترش حملات علیه ایران، قصد دارد دهها هواپیمای سوخترسان دیگر به اسرائیل اعزام کند.
آمریکا همچنین با اشاره به «تنش شدید و احتمال تشدید غیرقابل پیشبینی اوضاع» در خاورمیانه، از شهروندان خود خواسته است از سفر به اسرائیل و لبنان خودداری کرده و در برنامههای سفر خود به منطقه تجدیدنظر کنند.