26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» (Axios) در گزارشی به نقل از دو مقام اسرائیلی و یک مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده، مدعی شد که سطح همکاریهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی میان اسرائیل و امارات متحده عربی در طول جنگ به اوج خود رسیده است.
بر اساس این گزارش، به دلیل افزایش تهدیدات و هدف قرار گرفتن امارات توسط ایران، ابوظبی از متحدان خود درخواست کمک کرده است.
مقامات مذکور ادعا کردند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از گفتگو با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات در روزهای نخست جنگ، دستور اعزام یک آتشبار از سامانه پدافندی «گنبد آهنین» (Iron Dome) به همراه دهها سرباز اپراتور اسرائیلی به امارات را صادر کرده است.
این گزارش تأکید میکند که امارات پس از آمریکا و اسرائیل، نخستین کشوری است که از این سامانه استفاده کرده و ادعا شده است که گنبد آهنین دهها موشک شلیک شده از سوی ایران به سمت خاک امارات را رهگیری و منهدم کرده است.
پیش از این، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده بود که از زمان آغاز درگیریها در تاریخ 28 فوریه، سامانههای پدافند هوایی این کشور در مجموع با 550 موشک بالستیک و کروز و بیش از 2,200 پهپاد مقابله کردهاند.
تاکنون مقامات رسمی امارات و اسرائیل واکنشی به این ادعای آکسیوس نشان ندادهاند.