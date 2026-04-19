ادامه نقض آتش‌بس در غزه؛ یک فلسطینی دیگر کشته شد در حملات ارتش اسرائیل به شمال و مرکز نوار غزه علیرغم آتش‌بس، یک نفر جان باخت و یک نوجوان نیز زخمی شد.

غزه/خبرگزاری آنادولو

به گفته منابع بیمارستانی و شاهدان عینی، نیروهای اسرائیلی همچنان به حملات خود در مناطق مختلف غزه ادامه می‌دهند.

در شرق جبالیا، در اردوگاه آوارگان الحلوه، چادرهای اسکان فلسطینیان هدف تیراندازی قرار گرفت که در پی آن یک نفر جان باخت.

همچنین در شهر دیر البلح در مرکز غزه، بر اثر تیراندازی پهپادها، یک نوجوان 16 ساله به شدت زخمی شد.

گزارش‌ها حاکی است مناطق شرقی خان‌یونس نیز هدف گلوله‌باران و حملات هوایی و دریایی قرار گرفته است.

بر اساس آمار مقامات فلسطینی، از زمان برقراری آتش‌بس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، اسرائیل دست‌کم 2 هزار و 400 بار این آتش‌بس را نقض کرده است.