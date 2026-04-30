ادامه سکوت یونان درباره حمله اسرائیل به «ناوگان جهانی صمود» در نزدیکی آب‌های این کشور دولت یونان درباره حمله نظامیان اسرائیلی به ناوگان جهانی صمود در نزدیکی آب‌های سرزمینی این کشور همچنان سکوت کرده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

در حالی که بحث‌ها درباره احتمال اطلاع یا همکاری دولت یونان در حمله ارتش اسرائیل به «ناوگان جهانی صمود» در نزدیکی آب‌های سرزمینی این کشور ادامه دارد، مقامات آتن تاکنون توضیح روشنی در این‌باره ارائه نکرده‌اند.

این ناوگان که با هدف شکستن محاصره غزه و انتقال کمک‌های انسانی به سمت نوار غزه حرکت کرده بود، در فاصله حدود 600 مایل دریایی از غزه و چند مایلی آب‌های سرزمینی یونان در آب‌های بین‌المللی هدف حمله قرار گرفت.

برخی فعالان یونانی مدعی‌اند این عملیات در محدوده منطقه جست‌وجو و نجات یونان رخ داده و گارد ساحلی این کشور با وجود دریافت پیام‌های اضطراری مداخله نکرده است.

در همین حال، وزارت خارجه ایتالیا نیز اعلام کرده برای روشن شدن جزئیات این حادثه از دولت‌های اسرائیل و یونان توضیح خواسته است.

گفتنی است، ارتش اسرائیل شب گذشته با محاصره ناوگان جهانی صمود در نزدیکی جزیره کرت یونان، حمله‌ای را آغاز کرد که در جریان آن بیش از 170 فعال بازداشت شدند.