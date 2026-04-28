ادامه حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان علی‌رغم آتش‌بس علی‌رغم آتش‌بس، ارتش اسرائیل حملات هوایی و پروازهای نظامی خود را در جنوب لبنان ادامه داده و همزمان درگیری‌ها و تنش‌ها در مناطق مرزی افزایش یافته است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

علی‌رغم آتش‌بس ارتش اسرائیل حملات هوایی خود را در جنوب لبنان در ساعات صبح ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، جنگنده‌های اسرائیلی به مناطقی در نبطیه سه حمله هوایی انجام دادند.

همچنین نیروهای اسرائیلی در محله «المهنیه» در شهر بنت جبیل با سلاح‌های سنگین به‌طور گسترده آتش گشودند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز شهر صور و مناطق اطراف آن پرواز در ارتفاع پایین انجام دادند و یک پهپاد نیز بر فراز بیروت و منطقه ضاحیه مشاهده شده است.

اسرائیل از 2 مارس حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که منجر به اشغال چندین منطقه در جنوب این کشور شده است.

دولت لبنان نیز اعلام کرده که در این مدت بیش از یک میلیون نفر در داخل کشور آواره شده‌اند.

دونالد ترامپ اعلام کرده بود که آتش‌بس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده بود، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.

علی‌رغم​​​​​​​ آتش‌بس، حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه دارد و حزب‌الله نیز به این حملات پاسخ می‌دهد.