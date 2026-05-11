ادامه حملات اسرائیل به غزه؛ 854 کشته از زمان آغاز آتش‌بس حملات اسرائیل علیرغم برقراری آتش‌بس در غزه، ادامه دارد و از زمان اجرای آتش‌بس تاکنون 854 فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

علیرغم آتش‌بس اعلام‌شده در 10 اکتبر 2025، ارتش اسرائیل همچنان حملات خود را به نوار غزه ادامه داده که بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، طی 7 ماه گذشته 854 فلسطینی در این حملات جان باخته‌اند.

بر اساس این گزارش، تنها در 24 ساعت گذشته پیکر 3 کشته و 16 زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان آغاز آتش‌بس، شمار قربانیان حملات اسرائیل به 854 نفر و تعداد زخمی‌ها به 2 هزار و 453 نفر رسیده است. همچنین 770 جسد نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

در مجموع از آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر 2023 تاکنون، شمار کل جان‌باختگان به 72 هزار و 740 نفر و تعداد مجروحان به 172 هزار و 555 نفر افزایش یافته است.

گفتنی است همچنان هزاران جسد زیر آوار در نوار غزه باقی مانده است.