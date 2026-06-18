ادامه تامین سوخت در مسکو پس از حملات پهپادی اوکراین

Emre Gürkan Abay
18 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
شهرداری مسکو با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که وضعیت تامین و پخش سوخت در پایتخت روسیه، بهطور عادی ادامه دارد و تمامی جایگاههای سوخت این شهر فعال هستند.
در این اطلاعیه آمده است: در پی پرسشهای مطرحشده، واحد خدمات شهری مسکو اعلام میکند که تامین فرآوردههای سوختی برای مسکو و فعالیت تمامی جایگاههای سوخت شهر بهطور عادی ادامه دارد.
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، پیشتر اعلام کرده بود که اوکراین حمله گستردهای با پهپاد به پایتخت روسیه انجام داده و سامانههای پدافند هوایی بیش از 190 پهپاد را بر فراز مسکو سرنگون کردهاند.
سوبیانین همچنین گفته بود که در جریان این حملات، تعدادی از پهپادها به پالایشگاه نفت مسکو خسارت وارد کردهاند.