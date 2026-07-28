آنکارا / خبرگزاری آنادولو

در حالی که آتش‌سوزی گسترده در استان ژیروند در جنوب‌غرب فرانسه پس از حدود یک هفته همچنان مهار نشده است، 4 هزار نفر دیگر نیز به‌ منظور اقدام پیشگیرانه از مناطق در معرض خطر تخلیه شدند.

به گزارش رسانه‌های محلی به نقل از استانداری ژیروند، 4 هزار نفر که در اردوگاه‌ها، روستاها و مراکز تفریحی شهر توریستی لاکانو اقامت داشتند، به دلیل خطر گسترش آتش از محل اقامت خود خارج شدند.

از زمان آغاز آتش‌سوزی‌ها در 22 ژوئیه تاکنون، بیش از 220 هزار نفر از مناطق مختلف این استان تخلیه شده‌اند.

در این آتش‌سوزی که کشورهای اروپایی نیز در عملیات مهار آن مشارکت دارند، تاکنون بیش از 42 هزار هکتار از اراضی طعمه حریق شده است.

علی‌رغم ادامه عملیات اطفای حریق، آتش هنوز به طور کامل مهار نشده و بیش از 2 هزار آتش‌نشان به همراه ده‌ها دستگاه خودروی آتش‌نشانی از طریق زمینی و هوایی برای مهار آتش در حال تلاش مهار این آتش‌سوزی هستند.