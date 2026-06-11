در آستانه برگزاری همه‌پرسی 14 ژوئن درباره طرح محدود کردن جمعیت سوئیس به 10میلیون نفر، جامعه این کشور بر سر موضوعاتی همچون مهاجرت، کمبود مسکن، زیرساخت‌ها و روابط با اتحادیه اروپا دچار دو دستگی شده است.

اختلاف نظر عمیق در سوئیس پیش از همه‌پرسی محدودسازی جمعیت به 10 میلیون نفر در آستانه برگزاری همه‌پرسی 14 ژوئن درباره طرح محدود کردن جمعیت سوئیس به 10میلیون نفر، جامعه این کشور بر سر موضوعاتی همچون مهاجرت، کمبود مسکن، زیرساخت‌ها و روابط با اتحادیه اروپا دچار دو دستگی شده است.

ژنو/ خبرگزاری آنادولو

همه‌پرسی مربوط به طرح «نه به سوئیس 10 میلیونی» که از حمایت حزب راست‌گرای مردم سوئیس (SVP) برخوردار است، به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی این کشور تبدیل شده و بحث‌های گسترده‌ای درباره مهاجرت، رشد جمعیت، بازار مسکن و آینده روابط با اتحادیه اروپا به راه انداخته است.

بر اساس این طرح، در صورت عبور جمعیت سوئیس از مرز 9.5 میلیون نفر، دولت و پارلمان موظف خواهند بود برای جلوگیری از رسیدن جمعیت به 10 میلیون نفر تدابیری اتخاذ کنند.

برخی از حامیان طرح معتقدند رشد سریع جمعیت، فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌ها، شبکه حمل‌ونقل، بیمارستان‌ها، مدارس و بازار مسکن وارد کرده است.

آنها تأکید می‌کنند که هدف این ابتکار، توقف کامل مهاجرت نیست، بلکه مدیریت پایدار آن و حفظ کیفیت زندگی در کشور است.

در مقابل، مخالفان طرح هشدار می‌دهند که محدود کردن مهاجرت می‌تواند به اقتصاد سوئیس آسیب برساند، زیرا بسیاری از بخش‌ها از جمله نظام سلامت، خدمات و صنایع مختلف به نیروی کار خارجی وابسته هستند. آنها همچنین معتقدند که نرخ پایین زاد و ولد در سوئیس به‌طور طبیعی رشد جمعیت را محدود خواهد کرد.

یکی دیگر از محورهای اصلی بحث، تأثیر احتمالی این طرح بر روابط سوئیس با اتحادیه اروپا است. مخالفان نگران‌اند که محدودیت‌های جدید مهاجرتی با اصل آزادی تردد میان سوئیس و اتحادیه اروپا در تضاد قرار گیرد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد میزان موافقت و مخالفت با این طرح بسیار نزدیک به یکدیگر است و نتیجه همه‌پرسی 14 ژوئن می‌تواند با اختلافی اندک تعیین شود.