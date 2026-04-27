27 آوریل 2026•بهروزرسانی: 27 آوریل 2026
دمشق/خبرگزاری آنادولو
احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه درباره آغاز روند محاکمه سران رژیم سرنگونشده اسد از جمله عاطف نجیب تاکید کرد که عدالت همچنان از اولویتهای اصلی دولت خواهد بود.
الشرع در پیامی در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس نوشت: عدالت نقش محوری در آینده سوریه ایفا خواهد کرد و از ارزشهای والای پیروزی مردم این کشور به شمار میرود.
وی در ادامه افزود: دولت و نهادهای آن موظف هستند برای تامین عدالت برای قربانیان، ترمیم زخمها، تقویت صلح مدنی و همزیستی و نیز پیگیری مسئولان رنج و آلام مردم تلاش کنند.
رئیسجمهور سوریه همچنین تاکید کرد که پیگیری عاملان رنج مردم و پایبندی به این وعده ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، روند نخستین محاکمه علنی برخی از چهرههای مطرح رژیم سرنگون اسد روز گذشته در دمشق آغاز شد.