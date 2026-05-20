احتمال سفر عراقچی به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد عراقچی برای حضور در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره صلح و امنیت بین‌المللی که به ابتکار چین برگزار می‌شود، دعوت شده است، اما حضور وی در این نشست هنوز قطعی نیست.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سید عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور برای شرکت در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره صلح و امنیت بین‌المللی که به ابتکار چین برگزار می‌شود، دعوت شده است.

به گزارش (ایسنا)، بقائی اظهار داشت این نشست علنی قرار است روز 26 می (5 خرداد) برگزار شود، اما با توجه به برنامه فشرده وزیر امور خارجه، حضور عراقچی در آن هنوز قطعی نشده است.

وی همچنین از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست نسبت به انتشار اخبار و تصاویر جعلی هوشیار باشند و بر اساس آنها تحلیل نکنند.