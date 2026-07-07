07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
الکساندر استوب، رئیسجمهور فنلاند، سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو را که به میزبانی آنکارا برگزار میشود، یکی از «مهمترین» نشستهای سران ناتو که تاکنون برگزار شده است، توصیف کرد.
استوب در نخستین روز سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا در «مجمع صنایع دفاعی» در مرکز ATO Congresium در پاسخ به پرسشهای خبرنگار آنادولو با ابراز خرسندی از میزبانی ترکیه و رئیسجمهور رجب طیب اردوغان از اجلاس سران ناتو گفت: «فکر میکنم حضور در اینجا، در مقطع بسیار مهمی از سیاست جهانی و بهویژه در برههای سرنوشتساز برای ائتلاف، بسیار ارزشمند است.»
استوب درباره چشمانداز «NATO 3.0» گفت: «در اصل، ما NATO 3.0 را آغاز میکنیم؛ مفهومی که به معنای اروپایی قدرتمندتر در چارچوب ناتویی قدرتمندتر است.»
وی افزود: «دقایقی پیش با رئیسجمهور اردوغان دیدار کردم و معتقدم این یکی از مهمترین اجلاس سران ناتو است که تاکنون برگزار کردهایم.»
استوب با اشاره به نقش استراتژیک ترکیه در جناح جنوبشرقی ناتو گفت: «ترکیه جناح جنوبشرقی را محافظت میکند و ما نیز بهعنوان فنلاند از جناح شمالشرقی محافظت میکنیم. از این رو، در بسیاری از زمینهها به یکدیگر وابسته هستیم و این اجلاس را بی نهایت مهم میدانیم.»
او در پاسخ به پرسشی درباره همکاریهای دفاعی با ترکیه اظهار داشت که موقعیت جغرافیایی ترکیه در مقایسه با فنلاند، این کشور را با تهدیدهای امنیتی پیچیدهتری روبهرو کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری با کشورهایی مانند ترکیه در حوزههای زمینی، دریایی و هوایی، خاطرنشان کرد که ترکیه یکی از بزرگترین ارتشهای ناتو را در اختیار دارد.
استوب گفت: «ما بهخوبی میدانیم امنیت چه مفهومی دارد و داشتن یک توان دفاعی قدرتمند تا چه اندازه اهمیت دارد. در دیداری که با رئیسجمهور اردوغان داشتم، درباره ادامه و تعمیق همکاریهای خود در صنایع دفاعی به توافق رسیدیم.»