رئیس اتاق بازرگانی استانبول اعلام کرد که در اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامات و نمایندگان بیش از 40 کشور با مجموع توان اقتصادی حدود 70 تریلیون دلار حضور خواهند داشت.

اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ نمایندگان اقتصاد 70 تریلیون دلاری جهان گردهم می‌آیند رئیس اتاق بازرگانی استانبول اعلام کرد که در اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامات و نمایندگان بیش از 40 کشور با مجموع توان اقتصادی حدود 70 تریلیون دلار حضور خواهند داشت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شکیب آوداگیچ، رئیس اتاق بازرگانی استانبول (İTO)، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو درباره نشست سران ناتو که روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا برگزار می‌شود، اظهار داشت که بیش از 40 کشور با مجموع تولید اقتصادی حدود 70 تریلیون دلار در این اجلاس حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به اینکه در نخستین روز این نشست، «مجمع صنایع دفاعی ناتو» برگزار می‌شود، گفت این رویداد، اکوسیستم صنایع دفاعی ترکیه را به مرکز همکاری‌های بین‌المللی تبدیل خواهد کرد.

آوداگیچ با بیان اینکه حجم اقتصادی کشورهای حاضر در این اجلاس، به گفته مارک روته، دبیرکل ناتو، معادل حدود دو و نیم برابر اقتصاد 30 تریلیون دلاری ایالات متحده است، افزود این همکاری نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی کشورهای عضو و شریک ناتو است.

رئیس اتاق بازرگانی استانبول همچنین با اشاره به حضور رهبران بیش از 40 کشور در ترکیه، گفت نشست سران ناتو در آنکارا، جایگاه راهبردی و محوری ترکیه را که طی دو دهه گذشته با پیشرفت‌های چشمگیر در صنایع دفاعی به دست آورده، در معماری امنیتی و اقتصادی اروپا به نمایش خواهد گذاشت.

وی در پایان با اشاره به سخنان مارک روته درباره فعالیت سه هزار شرکت صنایع دفاعی ترکیه در سراسر حوزه جغرافیایی ناتو، این موضوع را نشانه‌ای از توانمندی و جایگاه رو به رشد صنعت دفاعی ترکیه دانست.