07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در چارچوب سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا، با مارک کارنی، نخستوزیر کانادا دیدار و گفتوگو کرد.
اردوغان در چارچوب سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که به میزبانی ترکیه در مجموعه ریاستجمهوری در آنکارا برگزار میشود، دیدارهای دوجانبه خود را ادامه میدهد.
بر اساس بیانیه مرکز ارتباطات ریاست جمهور ترکیه در این دیدارطرفین درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و بینالمللی با نخستوزیر کانادا رایزنی کردهاند.
در این دیدار رئیسجمهور اردوغان، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، محمت شیمشک وزیر خزانهداری و دارایی، برهانالدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری و عاکف چاغتای قلیچ مشاور ارشد رئیسجمهور در امور امنیت و سیاست خارجی ترکیه نیز حضور داشتند.