Yasin Yorgancı
08 مه 2026•بهروزرسانی: 08 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در نشستی در شهر «سبو» فیلیپین، درباره تحولات خاورمیانه، تاثیر آن بر ثبات منطقهای و مسائل مربوط به امنیت انرژی گفتوگو کردند.
بر اساس بیانیه منتشر شده، این نشست در چارچوب مجمع عمومی چهلوهشتمین اجلاس سران آسهآن برگزار شده است. کائو کیم هورن، دبیرکل این سازمان در این نشست گزارشی از روند اجرای سند چشمانداز «آسهآن 2045؛ آینده مشترک ما» ارائه کرد؛ سندی که در اجلاس مه 2025 تصویب شده و هدف آن تبدیل آسهآن به جامعهای مقاومتر، نوآور، پویا و مردممحور طی دو دهه آینده است.
رهبران آسهآن در این نشست همچنین درباره پیامدهای تحولات خاورمیانه بر ثبات منطقه، امنیت و تابآوری انرژی، امنیت غذایی و حفاظت از شهروندان کشورهای عضو تبادل نظر کردند.
اتحادیه آسهآن در سال 1967 در بانکوک تاسیس شد و هم اکنون کشورهای ویتنام، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، میانمار، مالزی، لائوس، اندونزی، کامبوج، برونئی و تیمور شرقی را در بر میگیرد و بر همکاریهای بیندولتی و دیپلماسی اقتصادی تمرکز دارد.
این اتحادیه با جمعیتی بیش از 650 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بیش از 3 تریلیون دلار، یکی از مهمترین بلوکهای اقتصادی و امنیتی آسیا به شمار میرود.