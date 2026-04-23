اتهام سوریه به اسرائیل درباره استفاده از خاک این کشور برای حمله به لبنان

23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
نیویورک/ خبرگزاری آنادولو
ابراهیم اولابی، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت با موضوع «وضعیت خاورمیانه»، نسبت به سیاستهای «توسعهطلبانه و متجاوزانه» تلآویو هشدار داد.
وی تصریح کرد که اسرائیل با استفاده از اراضی اشغالی سوریه برای هدف قرار دادن لبنان، کل منطقه را با خطر یک درگیری گستردهتر روبرو کرده است.
اولابی با تاکید بر اینکه اسرائیل تعمداً غیرنظامیان را هدف قرار داده و اقدام به ربودن کودکان و شهروندان سوری میکند، افزود که گزارشهایی مبنی بر پاشیدن مواد شیمیایی ناشناخته بر زمینهای کشاورزی توسط نیروهای اسرائیلی مستند شده است.
وی از شورای امنیت خواست تا برای مهار اقدامات اسرائیل و پایان دادن به سیاستهای تنشزای آن در جنوب سوریه فوراً وارد عمل شود و مانع از تخریب پیشرفتهای حاصل شده در مسیر ثبات منطقه گردد.