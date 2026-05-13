13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
واشنگتن/ هاکان چپور/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در واکنش به گزارشهای منتشر شده درباره توانمندیهای نظامی ایران، برخی رسانههای داخلی این کشور را که «رسانههای جعلی» مینامد، بهشدت مورد انتقاد قرار داد.
ترامپ در حساب کاربری خود در رسانههای اجتماعی، این رسانهها را به انتشار اخبار کذب درباره موفقیتهای نظامی ایران متهم کرد.
رئیسجمهور آمریکا در بیانیه خود تصریح کرد: «وقتی رسانههای جعلی میگویند دشمن ایرانی در برابر ما موفقیت نظامی داشته است، این ادعایی چنان غلط و مضحک است که تقریباً خیانت به وطن محسوب میشود؛ آنها در حال کمک و یاری رساندن به دشمن هستند.»
وی با ادعای اینکه ایالات متحده تمام 159 کشتی متعلق به نیروی دریایی ایران را غرق کرده است، افزود: «اقدام این رسانهها تنها دادن امید واهی به ایران است. فقط بازندگان، افراد ناسپاس و احمقها علیه آمریکا استدلالبافی میکنند.»