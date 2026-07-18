اتحادیه جهانی علمای مسلمان حملات ایران به کشورهای عربی را محکوم کرد

Mehmet Nuri Uçar, Halil Silahşör
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اتحادیه جهانی علمای مسلمان با انتشار بیانیهای، حملات نظامی ایران به مواضعی در قطر و دیگر کشورهای عربی را به عنوان اقدامی تنشزا و مخرب برای امنیت خاورمیانه به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه تاکید شده است که کشور قطر نقشی کلیدی و مسئولانه در تلاشهای میانجیگرانه منطقه ایفا کرده و برای جلوگیری از خونریزی و تقویت ثبات، کمکهای موثری به اجرای تفاهمنامهها و برقراری آتشبس انجام داده است.
این نهاد مذهبی و بینالمللی خاطرنشان کرد که حملات اخیر ایران، تلاشهای دیپلماتیک را تضعیف کرده و راهحلهای سیاسی را به خطر میاندازد. به همین منظور، از طرفهای درگیر (آمریکا و ایران) خواسته شده است تا به مفاد تفاهمنامهها پایبند بوده، عملیات نظامی را متوقف کنند و گفتگو را در اولویت قرار دهند.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان با یادآوری هشدارهای پیشین خود به تهران، تصریح کرد که پیش از این نیز از ایران خواسته شده بود تا از فرصتهای موجود برای اعتمادسازی و توسعه همکاریها با کشورهای حوزه خلیج استفاده کند، اما تداوم این حملات فضای اعتماد را از بین برده است.
در پایان بیانیه تاکید شده است که احترام به حاکمیت ملی کشورها و پایبندی به توافقنامههای امضا شده، پایههای اصلی امنیت منطقهای هستند و هرگونه اقدامی که دایره درگیریها را گسترش دهد، روند ثبات بومی را مختل خواهد کرد.