اتحادیه اروپا: پایان جنگ و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به سود همه طرف‌هاست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن بیان اینکه «پایان جنگ و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به سود همه طرف‌هاست»، گفت که کشورهای این قاره نباید در روند احتمالی مذاکرات صلح اوکراین، در تله انتخاب طرف مذاکره از سوی روسیه گرفتار شود.

بروکسل/ خبرگزاری آنادولو

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که کشورهای اروپایی نباید در روند احتمالی مذاکرات صلح اوکراین، در "تله انتخاب طرف مذاکره" از سوی روسیه گرفتار شوند.

کالاس پیش از نشست غیررسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بخش یونانی نشین قبرس، گفت: مسکو تلاش می‌کند تعیین کند چه کسی برای مذاکره مناسب است و اروپا نباید وارد این بازی شود.

او با اشاره به اینکه مذاکرات یک "کار تیمی" است، افزود که مهم‌تر از اینکه چه کسی مذاکره می‌کند، محتوای مذاکرات و راهبرد طرف‌هاست.



کالاس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود به‌عنوان مذاکره‌کننده اصلی اظهار داشت: من مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستم و وظیفه‌ام نمایندگی از اروپا است.

وی با ادعای اینکه روسیه در اوکراین پیشرفتی نداشته، مسکو را به افزایش حملات «تروریستی» متهم کرد.

کالاس همچنین درباره ادامه تنش میان ایران و آمریکا تصریح کرد: دو طرف پیام‌هایی درباره نزدیک شدن به توافق ارسال کرده‌اند، اما تنگه هرمز همچنان در منطقه‌ای خطرناک میان جنگ و صلح قرار دارد.

او تأکید کرد که پایان جنگ و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به سود همه طرف‌هاست.

