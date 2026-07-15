اتحادیه اروپا و اوکراین توافقنامه تولید مشترک پهپاد امضا کردند

Şerife Çetin
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
بروکسل / خبرگزاری آنادولو
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از آغاز «مشارکت صنایع دفاعی اتحادیه اروپا و اوکراین» و امضای «توافقنامه تولید مشترک پهپاد» در این چارچوب خبر داد.
فون در لاین در مراسمی در کییف به مناسبت روز ملی اوکراین، گفت که این یازدهمین سفر او به کیف از زمان آغاز جنگ روسیه - اوکراین است.
او اظهار داشت: (خطاب به ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین) از آغاز همکاری جدید صنایع دفاعی اتحادیه اروپا و اوکراین با شما بسیار خوشحالم. توافقی که امروز امضا کردیم، توافق پهپادی خودمان است.
فون در لاین با اشاره به اینکه اوکراین در ماههای اخیر توافقنامههای پهپادی مشابهی را با بسیاری از کشورها از اروپا گرفته تا خاورمیانه امضا کرده است، گفت که این نشان دهنده علاقه به تجربیات اوکراین در میدان نبرد است.