اتحادیه اروپا طرح کمک 883.6 میلیون یورویی به غزه را آغاز کرد

بروکسل/ خبرگزاری آنادولو

کمیسیون اتحادیه اروپا از آغاز طرحی به نام «ابتکار تیم غزه» که 883.6 میلیون یورو کمک مالی را برای حمایت از تلاش‌های اولیه برای بازسازی غزه گرد هم می‌آورد، خبر داد.

کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ابتکار تیم غزه» در چارچوب دومین نشست گروه اهداکنندگان فلسطین که در بروکسل برگزار شد، آغاز شده است.

در این بیانیه آمده است که هدف این طرح، حمایت از پروژه‌هایی است که با هدف احیای خدمات ضروری در غزه انجام می‌شوند.

این طرح بر حوزه‌هایی مانند تعمیر زیرساخت‌های آب و فاضلاب، آواربرداری و جمع‌آوری زباله‌های جامد، احیای خدمات بهداشتی، انرژی، کشاورزی و سیستم‌های غذایی در غزه تمرکز خواهد داشت.

همچنین این طرح بر اساس گزارش «ارزیابی سریع آسیب‌ها و نیازهای غزه» که در ماه آوریل توسط اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بانک جهانی منتشر شد، تدوین شده است.