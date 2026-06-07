Selen Valente Rasquinho
07 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئن 2026
بروکسل/ خبرگزاری آنادولو
اتحادیه اروپا توافق آتشبس میان اسرائیل و لبنان را فرصتی مهم برای برقراری صلح و امنیت پایدار دانست و از طرفین خواست بهطور کامل به مفاد این توافق پایبند باشند.
در بیانیهای که از سوی کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از این اتحادیه منتشر شد، از ادامه مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و لبنان در فضایی سازنده استقبال شده است.
در این بیانیه از تمامی طرفها خواسته شد مفاد توافق آتشبس را بهطور کامل اجرا کنند. اتحادیه اروپا همچنین تلاشهای حزبالله برای افزودن شروط جدید به توافق را رد کرد.
اتحادیه اروپا بر ضرورت توقف فوری تمامی فعالیتهای نظامی تأکید کرده و خواستار عقبنشینی نیروهای حزبالله از جنوب رود لیتانی و خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان شده است.
در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا به حمایت خود از دولت لبنان ادامه خواهد داد و برای کمک به اجرای هرگونه توافق میان اسرائیل و لبنان آمادگی دارد.
همچنین تاکید شده که مردم هر دو کشور حق دارند بدون تهدید درگیریهای جدید، در صلح و امنیت زندگی کنند.
اتحادیه اروپا همچنین هشدار داد که ادامه تنشها و حملات هوایی، هزینههای سنگین انسانی و اقتصادی بر مردم لبنان تحمیل میکند.
در بخش دیگری از بیانیه، حمایت اتحادیه اروپا از نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) تکرار و جان باختن یکی از نیروهای آن در حملات 4 ژوئن محکوم شد.
اتحادیه اروپا تاکید کرد که هدف قرار دادن نیروهای حافظ صلح نقض حقوق بینالملل محسوب میشود و عاملان آن باید پاسخگو باشند.