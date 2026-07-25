اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق از تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری اشغالی، خواستار خویشتن‌داری طرفین و توقف اقدامات تحریک‌آمیز شد.

ابراز نگرانی عمیق اتحادیه اروپا از تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق از تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری اشغالی، خواستار خویشتن‌داری طرفین و توقف اقدامات تحریک‌آمیز شد.

بروکسل / خبرگزاری آنادولو

اتحادیه اروپا با ابراز "نگرانی عمیق" از تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری اشغالی، از همه طرف‌ها خواست از اظهارات تحریک‌آمیز پرهیز کرده و برای کاهش تنش تلاش کنند.

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانه‌ای، ضمن تسلیت به خانواده قربانیان و آرزوی بهبودی برای مجروحان حوادث اخیر در کرانه باختری، تاکید کرد که تحولات اخیر بار دیگر شکننده بودن وضعیت میدانی را نشان می‌دهد.

این واکنش پس از آن مطرح شد که در حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به شهر قلقیلیه 8 فلسطینی زخمی شدند و هم‌زمان نیروهای اسرائیلی در یورش به شهرک تل در نزدیکی نابلس دست‌کم 40 فلسطینی را بازداشت کردند. همچنین در درگیری‌های نابلس، 4 فلسطینی و 2 اسرائیلی کشته شدند.

در پی این حوادث، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل دستور تسریع روند به رسمیت شناختن و ایجاد شهرک‌های یهودی جدید در اراضی اشغالی کرانه باختری را صادر کرد.