ابراز خرسندی گوترش از توافق ایران و آمریکا

15 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئن 2026
سازمان ملل/خبرگزاری آنادولو
دفتر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از دستیابی آمریکا و ایران به توافق صلح ابراز خرسندی کرده است.
در بیانیه کتبی دفتر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل آمده است: «دبیرکل از اعلام توافق ایران و ایالات متحده بر سر یک توافق صلح که آتشبس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و چارچوبی برای ادامه مذاکرات را فراهم میکند، استقبال میکند».
در این بیانیه تاکید شد که این توافق گامی حیاتی در مسیر حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه به شمار میرود.
همچنین در ادامه آمده است: «دبیرکل مراتب قدردانی عمیق خود را از نقش سازنده ترکیه، پاکستان، قطر، مصر، عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه در حمایت از مذاکراتی که به دستیابی به این توافق صلح منجر شد، ابراز میکند».