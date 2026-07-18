اظهارات معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره تلاش برخی مقام‌های اسرائیلی برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران، بار دیگر اختلافات میان آمریکا و اسرائیل را برجسته کرده است.

آیا افزایش اختلاف میان آمریکا و اسرائیل بر سر ایران باعث دوری واشنگتن و تل‌آویو خواهد شد؟ اظهارات معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره تلاش برخی مقام‌های اسرائیلی برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران، بار دیگر اختلافات میان آمریکا و اسرائیل را برجسته کرده است.

رام‌الله/خبرگزاری آنادولو

اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره تلاش برخی مقام‌های اسرائیلی برای تاثیرگذاری بر سیاست واشنگتن در قبال ایران، بار دیگر اختلافات میان دولت دونالد ترامپ و کابینه بنیامین نتانیاهو را برجسته کرده است.

ونس طی مصاحبه اخیر خود گفته که سیاست خارجی آمریکا باید در واشنگتن تعیین شود و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نباید به ورود آمریکا به جنگی تازه در خاورمیانه منجر شود. او همچنین برخی مقام‌های اسرائیلی را به تلاش برای شکست مذاکرات ایران و آمریکا از طریق تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا متهم کرده است.

کارشناسان فلسطینی نیز در گفتگو با خبرگزاری آنادولو معتقدند که این اظهارات نشان‌دهنده افزایش اختلافات واشنگتن و تل‌آویو است، اما هنوز نمی‌توان از گسست راهبردی میان دو طرف سخن گفت. به باور آنها، احتمال نامزدی ونس در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری آمریکا و مخالفت او با مداخلات نظامی گسترده، موجب نگرانی در اسرائیل شده است.

تحلیلگران همچنین سیاست‌های نتانیاهو، ادامه جنگ غزه و نزدیکی آشکار او به جمهوری‌خواهان را از عوامل فرسایش حمایت سنتی و دوحزبی از اسرائیل در آمریکا می‌دانند. آنها هشدار می‌دهند که در صورت ادامه سیاست‌های کنونی تل‌آویو، روابط دو کشور ممکن است به‌تدریج وارد مرحله‌ای تازه و پرتنش‌تر شود.

با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که اتحاد راهبردی آمریکا و اسرائیل همچنان پابرجاست و تغییر بنیادین در رویکرد واشنگتن هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.