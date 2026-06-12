آکسیوس: هواپیماهای نظامی آمریکا برای توافق با ایران راهی اروپا شدند

استانبول/خبرگزاری آنادولو

پایگاه خبری آکسیوس با انتشار گزارشی به نقل از منابع مطلع، مدعی پرواز هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا به اروپا در چارچوب آمادگی‌ها برای توافق با ایران خبر داد.

در این گزارش تاکید شده که تحرکات مربوط به پروازهای نظامی با امضای احتمالی توافقی میان ایران و آمریکا در ژنو طی روزهای آینده مرتبط است.

منابعی که نامشان فاش نشده، مدعی شدند که چهار فروند هواپیمای ترابری C-17 متعلق به نیروی هوایی آمریکا، روز گذشته در چارچوب آماده‌سازی‌ها برای سفر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جهت امضای توافق احتمالی میان آمریکا و ایران، عازم اروپا شده‌اند.

این ادعا پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته اعلام کرد که واشنگتن و تهران به "یک مصالحه بزرگ" دست یافته‌اند و ممکن است این توافق در آخر هفته جاری امضا شود.

پیش‌نویس متن تفاهمی که آکسیوس به آن دست یافته، ضمن تمدید آتش‌بس فعلی برای 60 روز دیگر، بازگشایی فوری تنگه هرمز بدون دریافت هیچ‌گونه عوارض عبور و بازگشت تردد کشتی‌ها به سطح پیش از جنگ طی 30 روز را هدف قرار داده است.

همچنین بر اساس این پیش‌نویس، انتظار می‌رود ایران متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد و نگرانی‌ها درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را برطرف کند. با این حال، اقدامات مشخص مربوط به برنامه هسته‌ای به توافقی جداگانه و جامع‌تر موکول خواهد شد.

در صورت اجرای تعهدات مندرج در تفاهم، معافیت‌های تدریجی از تحریم‌ها، از جمله معافیت‌های موقت برای صادرات نفت، نیز برای ایران در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر، گفته می‌شود پیش‌نویس توافق در جریان مذاکرات میان علی الثوادی، میانجی قطری، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شکل گرفته است. همچنین اعلام شده که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، داماد ترامپ، نیز در روند مذاکرات دخیل بوده‌اند. با این حال، انتظار می‌رود این توافق با عنوان «توافق اسلام‌آباد» شناخته شود؛ عنوانی که نقش میانجی‌گری قطر و پاکستان را بازتاب می‌دهد.

با اینحال، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که تهران هنوز درباره توافق پیشنهادی تصمیم نهایی نگرفته است.