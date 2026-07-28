آکسیوس گزارش داد که همزمان با افزایش اختلافات واشنگتن و تل‌آویو بر سر ایران و مسائل منطقه‌ای، بنیامین نتانیاهو نگران است در صورت حضور رسانه‌ها در دیدار با دونالد ترامپ، با برخوردی مشابه آنچه که ولودیمیر زلنسکی پیش‌تر در کاخ سفید تجربه کرد، مواجه شود.

آکسیوس: نتانیاهو نگران برخورد تند ترامپ در دیدار کاخ سفید است آکسیوس گزارش داد که همزمان با افزایش اختلافات واشنگتن و تل‌آویو بر سر ایران و مسائل منطقه‌ای، بنیامین نتانیاهو نگران است در صورت حضور رسانه‌ها در دیدار با دونالد ترامپ، با برخوردی مشابه آنچه که ولودیمیر زلنسکی پیش‌تر در کاخ سفید تجربه کرد، مواجه شود.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

پایگاه خبری «آکسیوس» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نگران است در صورت حضور رسانه‌ها در دیدارش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با برخوردی مشابه آنچه ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید تجربه کرد، مواجه شود.

بر اساس این گزارش، اختلاف‌نظرهای ترامپ و نتانیاهو در ماه‌های اخیر، به‌ویژه درباره ایران و مسائل منطقه‌ای، افزایش یافته است.

تصمیم ترامپ برای توقف حملات آمریکا به ایران و بازگشت به مسیر دیپلماسی، موجب نگرانی دولت اسرائیل شده و تل‌آویو به دلیل اطلاع ناکافی از برنامه‌های واشنگتن، خود را برای احتمال ازسرگیری عملیات گسترده نظامی آمریکا علیه ایران آماده کرده است.

آکسیوس همچنین مدعی شد که تماس‌های تلفنی ترامپ و نتانیاهو در هفته‌های اخیر کاهش یافته و نخست‌وزیر اسرائیل برای اطلاع از مواضع دولت آمریکا، بیشتر با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، در ارتباط بوده است.

این گزارش همچنین ادعا می‌کند که نتانیاهو نتوانسته ترامپ را از تصمیم درباره فروش جنگنده‌های اف-35 به ترکیه منصرف کند و پیش از امضای توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی نیز از جزئیات آن اطلاع نداشته است.

به نوشته آکسیوس، دیدار احتمالی ترامپ و نتانیاهو پشت درهای بسته برگزار خواهد شد و در صورت حضور مقابل دوربین‌ها، ممکن است نتانیاهو یا با حمایت قاطع ترامپ روبه‌رو شود یا با برخوردی تند مشابه آنچه که زلنسکی در دیدار 28 فوریه 2025 در کاخ سفید تجربه کرد.