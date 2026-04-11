Dildar Baykan Atalay, Halil Silahşör
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
وبسایت خبری «آکسیوس» گزارش داد که ناوهای آمریکایی امروز شنبه وارد تنگه هرمز شده و از این آبراه راهبردی عبور کردهاند.
بر اساس این گزارش، عبور مذکور برای نخستین بار پس از آغاز درگیریهای مستقیم میان ایران و جبهه آمریکا-اسرائیل صورت گرفته است.
در گزارش آکسیوس، تأکید بر این موضوع است که عبور ناوهای آمریکایی بدون هیچگونه هماهنگی با نیروهای ایرانی انجام شده است. این در حالی است که از زمان آغاز تنشها، نیروهای مسلح ایران محدودیتهای شدیدی را بر این آبراه اعمال کرده بودند.
ایران پیش از این اعلام کرده بود که تنگه هرمز به روی تمامی کشتیهای متعلق یا وابسته به آمریکا، اسرائیل و متحدان آنها بسته است.
نیروی دریایی ایران در هفتههای اخیر چندین فروند کشتی را که قصد عبور غیرمجاز از این مسیر را داشتند، هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده بود.
تاکنون تنها برخی کشورهای بیطرف (با هماهنگی قبلی) و کشور عراق از محدودیتهای عبور از این تنگه معاف شده بودند.
این حرکت نظامی درست در زمانی انجام میشود که مذاکرات دیپلماتیک میان دو کشور با میانجیگری پاکستان در اسلامآباد در جریان است.
پیش از این، رسانههای ایرانی از موافقت احتمالی واشینگتن با آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران خبر داده بودند.
تا این لحظه، مقامات رسمی در تهران یا فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) واکنشی به این گزارش نشان ندادهاند.