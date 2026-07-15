آکسیوس: ترامپ نشستی برای بررسی حملات گسترده‌ علیه ایران برگزار کرد

Bekir Aydoğan
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
رسانه آمریکایی اکسیوس طی خبری مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، برای بررسی حملات گستردهتر علیه ایران، نشستی در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرده است.
بر اساس این گزارش که به نقل از سه منبع آگاه منتشر شده، ترامپ روز گذشته با مقامهای ارشد آمریکایی درباره طرحهایی فراتر از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز گفتوگو کرده است.
ادعا شده که در این نشست، علاوه بر حمله به اهداف ایرانی در تنگه هرمز، طرحهایی برای حملات "ویرانگرتر" علیه اهداف راهبردی در داخل ایران نیز بررسی شده است.
طبق این گزارش، جیدی ونس معاون رئیسجمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگست وزیر دفاع، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش، جان رتکلیف رئیس سازمان سیا، استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه و اعضای تیم امنیت ملی ترامپ در این جلسه حضور داشتند.
ترامپ روز گذشته در گفتوگو با فاکسنیوز هشدار داده بود که اگر ایران به میز مذاکره بازنگردد، آمریکا همه نیروگاهها و پلهای این کشور را نابود خواهد کرد.