02 آگوست 2026•بهروزرسانی: 02 آگوست 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از مقامهای آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی در گفتوگو با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نگرانی خود را درباره طرحهای احتمالی برای حمله گسترده به ایران مطرح کرده است.
به گفته یکی از این منابع، مقامهای سعودی نگرانیهای خود را با واشنگتن در میان گذاشته و خواستار شفافسازی درباره برنامههای احتمالی شدهاند.
یکی دیگر از منابع آگاه نیز مدعی شد بنسلمان در این گفتوگو به ترامپ توصیه کرده است از تشدید تنشها و آغاز حملات جدید علیه ایران خودداری کند.
کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن تاکنون درباره این گزارش اظهار نظری نکردهاند.