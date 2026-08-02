پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد ولیعهد عربستان سعودی در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور آمریکا، نگرانی خود را درباره احتمال حمله گسترده به ایران ابراز و بر کاهش تنش‌ها تاکید کرده است.

آکسیوس: بن‌سلمان نگرانی خود درباره حمله احتمالی آمریکا به ایران را به ترامپ منتقل کرد پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد ولیعهد عربستان سعودی در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور آمریکا، نگرانی خود را درباره احتمال حمله گسترده به ایران ابراز و بر کاهش تنش‌ها تاکید کرده است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از مقام‌های آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در گفت‌وگو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نگرانی خود را درباره طرح‌های احتمالی برای حمله گسترده به ایران مطرح کرده است.

به گفته یکی از این منابع، مقام‌های سعودی نگرانی‌های خود را با واشنگتن در میان گذاشته و خواستار شفاف‌سازی درباره برنامه‌های احتمالی شده‌اند.

یکی دیگر از منابع آگاه نیز مدعی شد بن‌سلمان در این گفت‌وگو به ترامپ توصیه کرده است از تشدید تنش‌ها و آغاز حملات جدید علیه ایران خودداری کند.

کاخ سفید و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن تاکنون درباره این گزارش اظهار نظری نکرده‌اند.