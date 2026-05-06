پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد ایالات متحده آمریکا و ایران به امضای یک تفاهم‌نامه کوتاه برای پایان دادن به درگیری‌ها و آغاز مذاکرات هسته‌ای نزدیک شده‌اند.

آکسیوس: ایران و آمریکا به امضای تفاهم‌نامه یک صفحه‌ای نزدیک شدند پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد ایالات متحده آمریکا و ایران به امضای یک تفاهم‌نامه کوتاه برای پایان دادن به درگیری‌ها و آغاز مذاکرات هسته‌ای نزدیک شده‌اند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

به گزارش پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه در واشنگتن، ایالات متحده آمریکا و ایران به امضای یک تفاهم‌نامه یک‌صفحه‌ای برای پایان دادن به درگیری‌ها و آغاز مذاکرات هسته‌ای نزدیک شده‌اند.

در این گزارش تصریح شده که واشنگتن از تهران خواسته ظرف 48 ساعت به این پیشنهاد پاسخ دهد. دو مقام آمریکایی اعلام کرده‌اند که هنوز توافق نهایی حاصل نشده، اما این نزدیک‌ترین مرحله به توافق از زمان آغاز تنش‌ها به شمار می‌رود.

به گفته این منابع، این تفاهم‌نامه چارچوبی برای پایان جنگ در منطقه، بازگشایی تنگه هرمز، محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آمریکا فراهم می‌کند. همچنین پیش‌بینی شده است که پس از امضای این سند، یک دوره 30 روزه برای مذاکرات تفصیلی آغاز شود.

گزارش‌ها حاکی است که این مذاکرات ممکن است در اسلام‌آباد یا ژنو برگزار شود. یک مقام آمریکایی مدعی شده که در طول این دوره، محدودیت‌های ایران بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و همچنین محاصره دریایی آمریکا به‌صورت تدریجی کاهش خواهد یافت.

در همین حال، برخی منابع از احتمال تعیین دوره‌ای 12 تا 15 ساله برای تعلیق برنامه هسته‌ای ایران خبر داده‌اند. همچنین گفته می‌شود آمریکا به‌دنبال ثبت بندی است که در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، این دوره تمدید شود.

به گفته یک مقام آمریکایی، طرفین همچنین درباره تعهد ایران به عدم بهره‌برداری از تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی و پذیرش بازرسی‌های گسترده، از جمله بازرسی‌های سرزده سازمان ملل، در حال گفت‌وگو هستند.