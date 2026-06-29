29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده، مدعی شد ایران و آمریکا بر سر توقف حملات متقابل در اطراف تنگه هرمز به توافق رسیده و قرار است روز 30 ژوئن در قطر برای حل اختلافات مربوط به این آبراه راهبردی گفتوگو کنند.
به گفته یک مقام دیگر آمریکایی، دو طرف «فعلا» حملات را متوقف خواهند کرد و با ادامه مذاکرات فنی که دور نخست آن هفته گذشته در سوئیس برگزار شده بود، امکان تردد آزاد کشتیها فراهم خواهد شد.
یک منبع آگاه نیز اعلام کرد مذاکراتی که قرار بود 30 ژوئن در سوئیس درباره مسائل فنی مرتبط با برنامه هستهای ایران برگزار شود، به دلیل افزایش تنشها به قطر منتقل شده و محور اصلی آن به وضعیت تنگه هرمز تغییر یافته است.
در مقابل، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری ایران، در گفتوگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که تهران در نشست فنی برنامهریزیشده با آمریکا شرکت نکرده است.
وی دلیل این تصمیم را ادامه حملات آمریکا علیه ایران و همچنین برداشته نشدن گامهای عملی برای آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران عنوان کرد.
ایران و آمریکا پس از تفاهم 14 ژوئن، در 21 ژوئن مذاکراتی در سطح عالی در سوئیس برگزار کرده بودند و پس از آن، گفتوگوها در سطح هیئتهای فنی ادامه یافت. در 23 ژوئن نیز اعلام شده بود که مذاکرات فنی در هفته بعد از سر گرفته خواهد شد، اما زمان دقیق آن اعلام نشده بود.
طی دو روز گذشته نیز گزارشهایی از درگیریهای متقابل میان ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز منتشر شده است.