وین/ خبرگزاری آنادولو

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس گزارش داد که یک راننده در حمله پهپادی به یک کارگاه حمل و نقل در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین کشته شده است.

در این اطلاعیه آمده است: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعاتی از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا دریافت کرده است که نشان می‌دهد یک راننده صبح امروز در حمله پهپادی به یک کارگاه حمل و نقل در نزدیکی محوطه نیروگاه کشته شده است.

رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که اظهاراتش در این بیانیه آمده است، بار دیگر تأکید کرد که حملات به نیروگاه‌های هسته‌ای یا در نزدیکی آنها می‌تواند ایمنی هسته‌ای را به خطر بیندازد و مطلقاً نباید اتفاق بیفتد.

گروسی اظهار داشت که تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محل، این حادثه را بررسی خواهد کرد.