سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، میزان کمک‌های بشردوستانه به غزه را ناکافی اعلام کرد.

آنروا: حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد، کمک‌ها ناکافی است سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، میزان کمک‌های بشردوستانه به غزه را ناکافی اعلام کرد.

ژنو / خبرگزاری آنادولو

جاناتان فاولر، سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا)، گزارش داد که آتش‌بس شکننده است و کمک‌های بشردوستانه کافی به غزه نمی‌رسد.

فاولر در پاسخ به سوالات خبرنگار آنادولو در ژنو در مورد وضعیت فعلی غزه، اظهار داشت: وضعیت میدانی غزه از زمان آتش‌بس تنها اندکی بهبود یافته است و شرایط فعلی به هیچ وجه ایده‌آل نیست.

او ادامه داد: بدیهی است که آتش‌بس شکننده است و هر کاری که می‌توان برای بهبود اوضاع انجام داد باید انجام شود. ما هنوز شاهد گزارش‌های روزانه خشونت، گزارش‌هایی از کشته شدن مردم (توسط اسرائیل) هستیم. این اعداد با آمار اوج جنگ قابل مقایسه نیست، اما ما و البته کل سیستم سازمان ملل متحد از طرفین می‌خواهیم که حملات را متوقف کنند. این هدف آتش‌بس است.

فاولر تأکید کرد که همه حملات باید فوراً پایان یابد تا مردم نوار غزه بتوانند بهبود یابند.

او با اشاره به وضعیت وخیم انسانی در غزه گفت: «کمک‌های رسیده به نوار غزه ناکافی هستند، این یک واقعیت است. باید افزایش چشمگیری در این زمینه صورت گیرد. این بخشی از طرح آتش‌بس بود. از زمان اجرای آتش‌بس، ما تلاش کرده‌ایم تا به افزایش عظیمی در میزان کمک‌ها در سراسر سیستم سازمان ملل دست یابیم. زیرا این برای تأمین حداقل سطح کمک برای بقای جمعیت کافی نیست. همه باید بر افزایش این کمک‌ها در مقیاس وسیع تمرکز کنند. کالاهای تجاری نیز در حال رسیدن هستند، اما کمک‌ها از نظر وضعیت انسانی فوق‌العاده مهم هستند.

سخنگوی آنروا همچنین توجه را به وضعیت بسیار نگران‌کننده سلامت در غزه جلب و خاطرنشان کرد که شاهد افزایش بیماری‌های ناشی از انگل‌هایی مانند گال بوده‌اند و این بیماری‌ها از ژانویه سه برابر شده‌اند.

فاولر گفت: این منطقه مملو از جوندگان، به ویژه موش‌های صحرایی، است و موش‌ها نیز ناقل بیماری هستند. با این حال، آنروا سخت تلاش می‌کند تا از افزایش چنین بیماری‌هایی جلوگیری کند. به عنوان مثال، موش‌ها و انگل‌ها در محیط‌هایی با مقادیر زیادی زباله و فاضلاب تصفیه نشده رشد می‌کنند. بنابراین، کارکنان هر روز زباله‌ها را تمیز می‌کنند، آب فاضلاب را تخلیه می‌کنند و آب تمیز را از مناطقی که آوارگان در آن زندگی می‌کنند، تأمین می‌کنند. این امر به مردم اجازه می‌دهد تا آب را بشویند و بنوشند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم برای درمان به مراکز درمانی آنروا مراجعه می‌کنند، تأکید کرد که اگر خدمات این نهاد در دسترس نباشد، وضعیت فعلی می‌تواند بدتر شود.