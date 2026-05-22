آنتالیا رتبه اول جهان را برای سواحل پرچم آبی دارد امسال 580 ساحل در سراسر ترکیه و 232 ساحل در شهر توریستی آنتالیا، پرچم آبی را دریافت کرده‌اند.

آنتالیا / خبرگزاری آنادولو

طبق اعلام جوایز پرچم آبی 2026 توسط بنیاد آموزش محیط زیست، امسال 580 ساحل در سراسر ترکیه و 232 ساحل در شهر توریستی آنتالیا، پرچم آبی را دریافت کرده‌اند.

مراسم تحویل پرچم‌های جدید به مشاغل واجد شرایط امسال آغاز شده است.

مصطفی ارگی‌دیرن، هماهنگ‌کننده استانی بنیاد آموزش محیط زیست ترکیه در آنتالیا، به همراه تیمش از ساحل مرمرلی در منطقه مرادپاشا بازدید کردند و ضمن بازرسی، پرچم را به آنها اهدا کردند.

ارگی‌دیرن گفت که ترکیه پس از اسپانیا و یونان، سومین کشور موفق در بخش سواحل است.

ارگی‌دیرن با بیان اینکه آنتالیا از نظر سواحل پرچم آبی نیز شهری موفق است، گفت: آنتالیا با 232 ساحل، شهری است که بیشترین جوایز پرچم آبی را در جهان کسب کرده است. البته شهرهای اسپانیا، یونان و فرانسه نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند، اما ما خوشحالیم که جایگاه اول خود را حفظ کرده‌ایم.

او اظهار داشت که همه نهادها و سازمان‌ها، شهروندان و گردشگران سهم بزرگی در این موفقیت داشته‌اند.