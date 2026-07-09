استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو



تلویزیون دولتی ایران به نقل از منابع محلی اعلام کرد که پل راه‌آهن «آق‌تکه خان» در غرب شهرستان آق‌قلا هدف حملات موشکی آمریکا قرار گرفته است.

براساس گزارش تلویزیون دولتی ایران به نقل از منابع محلی، پل راه‌آهن آق‌تکه خان واقع در مرز غربی شهرستان آق‌قلا در استان گلستان در شمال کشور، هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفته است.

این حمله حوالی ساعت 01:30 بامداد به وقت محلی رخ داده است.



گزارش‌ها حاکی از آن است که این پل با 7 فروند پرتابه و مهمات نظامی هدف قرار گرفته که انفجار دو عدد از آن‌ها باعث ایجاد خسارت و تخریب ریل‌های این مسیر راه‌آهن شده است.

