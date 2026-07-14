آمریکا چندین منطقه در جنوب ایران را هدف قرار داد

Narges Rezaie
14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد که مناطقی در شهرستانهای دشتی و تنگستان این استان مورد اصابت پرتابههای آمریکا قرار گرفت.
به گزارش «ایرنا»، جهانیان در ادامه تصریح کرد: بر اساس ارزیابیهای اولیه این حملات تاکنون تلفات جانی نداشته است.
از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد که عروس و دو فرزند یکی از محیطبانان هرمزگان در حمله آمریکا به یک پست محیطبانی کشته شدند.
طبق گزارش «روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ایران»، این حمله به سر محیطبانی شهرستان حاجیآباد استان هرمزگان صورت گرفته است.
همچنین ساکنان مناطق غرب بندرعباس از شنیده شدن صدای پنج انفجار در این مناطق خبر میدهند و یک منبع رسمی در استانداری هرمزگان اصابت پرتابههایی به این مناطق بندرعباس را تایید کردند.
کانال روزنامه «همشهری» نیز گزارش داد که اهالی شهر جم در استان فارس «صدای چند انفجار» شنیدهاند.
همچنین دو انفجار در جزیره کیش رخ داده و صدای انفجار در جزیره ابوموسی هم شنیده شده است. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.